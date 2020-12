De indendørs akvititeter i Holbæk Sportsby lukker ned fra klokken 16 fredag eftermiddag. Dog åbner svømmecentret slet ikke fredag, da der lukkes ved normal lukketid klokken 22 i aften. Foto: Mie Neel

Sportsby lukker ned for alt indendørs

Holbæk - 10. december 2020 kl. 17:34 Af Kaj Ove Jensen

Med torsdagens melding om, at der lukkes ned for aktiviteterne i blandt andet Holbæk Kommune i samme omfang som i 31 andre kommuner, oven i de 38, der fulgte tidligere på ugen, er det også slut med indendørs aktiviteter i Holbæk Sportsby. Foreløbig varer nedlukningen til og med den 3. januar.

- Vi lukker ned for alle indendørs faciliteter fra fredag klokken 16. Svømmecentret lukker dog, når åbningstiden slutter i aften, torsdag, klokken 22. Det gør vi for at mindske smitterisikoen, oplyser Carten Damgaard, der er direktør i Holbæk Sportsby.

- Smadderærgerligt, men nødvendigt Der er dog en enkelt aktivitet, der fortsætter i sportsbyen, nemlig levering af mad til takeaway fra køkkenet. Lige som det var tilfældet i foråret, skal den bestilte med hentes udearealet ved bagindgangen.

- Det er smadderærgerligt med nedlukningen, men det er jo nødvendigt. Og vi støtter selvfølgelig 100 procent op om beslutningen for at få styr på smitten, siger Carsten Damgaard.

Henvendelse til Kulturministeriet I retningslinjerne for de nye restriktioner er der åbnet mulighed for, at professionelle idrætsudøvere fortsat kan anvende indendørsarealer, som ellers er lukket for offentligheden.

Det kan måske få betydning for de unge badmintonspillere fra Badminton Europes Centre of Excellence, der spiller i Sportsbyen.

- Holbæk Kommune retter henvendelse til Kulturministeriet for at høre, om badmintonspillerne må træne. Men indtil der foreligger svar, er der lukket for dem. Kulturministeriet bliver også spurgt, om de svømmere fra Holbæk Svømmeklub, der allerede har kvalificeret sig til danmarksmesterskaberne må træne, fortæller Carsten Damgaard.

DM i svømning på kortbane holdes efter planen i Helsingør 14.-21. december.

De udendørs faciliteter ved Holbæk Sportsby vil stadig kunne bruges, men omklædningsfaciliteterne er ikke åbne. Desuden må der højst være 10 personer samlet.