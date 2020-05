Sportsby har givet medlems-boost

Der er 27 foreninger, der har adresse i Holbæk Sportsby, og de har - samlet set - oplevet et boost i antallet af medlemmer, siden de rykkede ud i de nye faciliteter. Medlemstallet er steget med 12,7 procent. I Holbæk by har idrætsforeningerne oplevet en vækst på knap otte procent, og i lokalområderne er tallene i det store hele uændret. Væksten har været på 0,3 procent.

Tallene glæder Ole Hansen, der er formand for Udvalget for Kultur og Fritid. I en pressemeddelelse siger han:

- En bekymring har tidligere været, at Holbæk Sportsby ville tiltrække idrætsudøvere fra lokalområderne og dermed dræne dem for medlemmer. Men virkeligheden har vist sig helt anderledes. Foreningerne i lokalområderne har fra 2018 til 2019 oplevet en beskeden, men dog positiv fremgang i antallet af medlemmer på 0,3 procent, mens der samlet set for foreningerne i Holbæk Kommune har været en pæn fremgang på 3,4 procent. Dermed er det en fortsættelse af den positive tendens, hvor foreningerne i kommunen oplever at få flere medlemmer. Den udvikling skal vi sammen arbejde for at fortsætte de kommende år.