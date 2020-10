Efter et par uger, hvor tre medarbejdere har været smittet med Covid-19, og andre har været hjemme af sikkerhedsmæssige årsager, er sportsbyen ved at vende tilbage til hverdagen.

Artiklen: Sportsby har fået has på coronasmitte

I går, mandag, var direktøren i Holbæk Sportsby, Carsten Damgaard, tilbage på arbejde for første gang i en halv snes dage. Han er en af tre blandt sportsbyens personale, som har været testet positiv for Covid-19.

Sportsbyens aktiviteter har dog kunnet fortsætte uændret, og situationen er nu ved at være tilbage på normalen.

- Onsdag i forrige uge (23. september) blev den første testet positiv. Det førte til, at en del andre blev testet, og der var to smittede mere, forklarer Carsten Damgaard.

Han var selv en af dem, som blev konstateret smittet, og det skete fredag den 25. september. Han og en anden medarbejder er begge vendt tilbage. I går afventede den tredje smittede, at der skulle gå de sidste 24 af de 48 timer, der skal gå, fra man er konstateret fri for virus, før man kan vende tilbage på arbejde.

- Jeg er i den særlige situation, at jeg ikke har oplevet symptomer før testen. Undervejs har jeg heller ikke kunnet mærke noget, ud over forsvindende lidt forkølelse i halsen, og jeg har ikke engang haft ondt, fortæller Carsten Damgaard, der var i selvisolation i syv dage.

De to øvrige, der har været smittet, har oplevet de klassiske influenzalignende symptomer, lidt vejrtrækningsproblemer, ondt i halsen og hovedpine. Ingen af de to har været indlagt på hospital.

- Lige så snart nogle medarbejdere har oplevet symptomer, er de blevet sendt hjem og har afventet test­resultatet. Det er formentlig internt, at smitten er sket, men vi ved ikke, hvor det er er startet, men nu ser det ud til, at vi har fået smitten stoppet, siger Carsten Damgaard.

Smittesporingsenheden, der hører under Styrelsen for Patientsikkerhed har været involveret, men man har ikke kunnet påvise, hvordan smitten er startet.

- Vi har været i tæt kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og de anbefaler ikke, at der er mere, vi kan gøre, forklarer Carsten Damgaard.

Inklusive timelønnede er der lidt over 50 medarbejdere i Holbæk Sportsby, og ifølge direktøren har driften ikke lidt under, at nogle har været hjemme med enten smitte eller mistanke om smitte.