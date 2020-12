Sponsorer sørgede for julebelysningen

Et par lokale erhvervsdrivende har i år gjort det muligt for erhvervsforeningen at etablere juletræer med lyskæder, langs Hovedgaden i Svinninge.

- Jeg har indtryk af, at de lokale beboere er glade for træerne, og at man vælger at støtte den lokale handel på bedst mulig måde. Vi har jo ikke mange specialforretninger, men mange supermarkeder i byen, blandt andet Rema 1000, som styres af Tania Klæbel, fortsætter Benny Jørgensen.