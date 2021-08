Den nordlige del af det mulige areal med solceller ligger op til Mercedes-forhandleren, der ses til venstre. Desuden ligger den nye udstykning Johannesmark lige op til området. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Spørgsmål til plan om solcelleanlæg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Spørgsmål til plan om solcelleanlæg

Holbæk - 12. august 2021 kl. 11:17 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Et solcelle­anlæg på op til 106 hektar var emnet, da der i aftes var borgermøde. Anlægget skal placeres i området omkring gården Severinsminde i Butterup, og vil i den nordlige del strække sig op til den nye udstykning i den østlige del af Tuse, Johannesmark.

Læs også: Stort solcelleanlæg skal i høring

Et forslag til en ny lokalplan og et kommuneplantillæg er i høring frem til den 15. september. Der var lidt over en snes deltagere i alt ved mødet, og en del var naboer til det påtænkte anlæg. Efter høringsperioden tager kommunalbestyrelsen stilling til, om plangrundlaget skal vedtages.

Det er tæt på to år siden, at økonomiudvalget besluttede, at der skulle sættes gang i planlægningen, og der var i april-maj en fordebat om solcelleanlægget. En del af kommentarerne fra naboerne er blevet indarbejdet i det fremlagte forslag.

Kan indhegning undgås? Det fremgik også af mødet, at ejeren af arealet har været i dialog med naboerne i området. Ejeren er Christian Ahlefeldt-Laurvig, der også er Venstre-medlem af Holbæk Kommunalbestyrelse. Under behandlingen her vil han være inhabil, men han deltog i borgermødet i aftes som privatperson. Han havde også sin rådgiver, Henrik Mentz, med.

Selv om der på mødet ikke var udbredt modstand mod planerne, så var der alligevel ønsker til ændringer og spørgsmål til ulemperne. Lene Rasmussen, Bjerget, fortalte, at de var nogle stykker, som har talt sammen om, at det godt kunne blive godt med anlægget.

- Men hvis hele vores udsigt ryger, vil vi godt have noget igen. Dansk Jægerforbund, siger, der ikke er lovkrav om, at området skal indhegnes. Råvildt kan hænge fast i hegnet, og så vil vildtet måske søge ud i villakvartererne og æde blomsterne, sagde Lene Rasmussen.

Hun mener derfor, at man burde nøjes med to tråde i stedet for et hegn. Et hegn vil i givet fald blive hævet, så små dyr kan passere.

- Det er ikke afgørende for mig med et hegn. Men hvis området skal plejes med får, skal det nok indhegnes, sagde Christian Ahlefeldt-Laur­vig, der endnu ikke har valgt et selskab som partner. Dét forhold gjorde, at nogle mente, det var svært helt at forholde sig til projektet.

Christian Ahlefeldt-Laurvig lovede, at når der måtte være valgt partner, vil han invitere naboerne til møde.

Vejadgang er ændret Mads Vestergaard fra Tuse Lokalforum og andre så gerne, at der blev lavet skitser, så man kan se, hvordan et fire meter højt beplantningsbælte kommer til at tage sig ud sammen med de lige så høje solcellepaneler. Ønsket skyldes blandt andet, at nogle ejendomme ligger lavt i forhold til det mulige areal med solceller.

Der skal være to adgangsveje til arealet, fordi det gennemskæres af jernbane­linjen. Tidligere var det tanken, at vejadgangen i den nordlige del skulle være fra Butterupvej. Det er dog ændret til at blive ved Mercedes-forhandleren, så man undgår trafik gennem Tuse.

Mads Vestergaard pegede også på, at det passer godt med, hvis der senere skal bygges boliger i den nordlige trekant af området. Det har Christian Ahlefeldt-Laur­vig i øvrigt fire gange før fået afslag på i kommunen.

Mads Lisby, Severinsmindevej, foreslog at udlægge hele området nord for jernbanen til skov, hvilket også ville flugte godt med planerne om en naturpark.

- Hvorfor ikke vente? Der blev også stillet spørgsmål til værditab og opkøb af naboejendomme som følge af værditab. Det blev oplyst, at Energistyrelsen vil indkalde til et møde og oplyse om reglerne, hvis solcelleanlægget kommer.

Et par, der for få uger siden er flyttet ind i et nyerhvervet hus på Borupvej - dog med viden om, at der kunne komme et solcelleanlæg - frygter at blive stavnsbundet, fortalte kvinden. Hun spurgte også hvorfor, kommunen ikke sætte projektet på pause, indtil der er vedtaget nogle retningslinjer for kommende solcelleanlæg, som kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde.

Klima- og miljøudvalgsformand John Harpøth (DF) svarede, der er søgt om dette anlæg for længere tid siden.

- Og hvis vi skal have reduceret CO2-udledningen med 70 procent i 2030, er vi alle sammen nødt til at være en smule velvillige, sagde John Harpøth - idet han nok engang beklagede, at kommunalbestyrelsen ikke har den store interesse for vindmøller.