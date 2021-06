For to år siden blev den nye cykelsti på Tuse Næs indviet, men der er stadig masser af ønsker til cykelstier i Holbæk Kommune, og nu kan borgerne bidrage med deres meninger om emnet. Foto: Peter Andersen

Spørgeskema skal kortlægge ønsker til cykelstier

Holbæk - 13. juni 2021 kl. 09:34 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Holbæk Kommune gennemfører i løbet af de kommende uger en undersøgelse af, hvilke ønsker og meninger borgerne har til en kommende cykelstiplan. Det sker i form af et spørgeskema, som borgerne kan udfylde på nettet.

Undersøgelsen sættes i værk, efter at kommunalbestyrelsen i april besluttede, at der skal udarbejdes en cykelstiplan. Det er et led i opfyldelsen af, at det i forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev besluttet, at trafiksikkerhedsplanen for 2020-2025 skal være realiseret med udgangen af 2024.

Blandt de henvendelser, som kommunens administration løbende modtager om trafikale forhold, går mange af dem på ønsker om cykelstier. Nogle af dem nævner også, at to i én-veje på nogle strækninger også kunne skabe mere trygge forhold for cyklisterne.

Cyklismen skal fremmes Resultatet af spørgeskema­undersøgelsen skal være med til at afdække, hvor der er størst behov for nye cykelstier. Formålet er at fremme cyklismen og sikkerheden i trafikken med et velfungerende og sikkert stinet, hedder det i en pressemeddelelse fra Holbæk Kommune, hvor borgerne inviteres til at deltage i undersøgelsen.

- Vi skal for eksempel blive klogere på deres cykelvaner, deres tilfredshed med de nuværende cykelstier og vedligeholdelsen heraf, trafiksikkerhed, og hvor der mangler at blive etableret cykelstier. Cykelstiplanen bygger videre på de eksisterende planer og ønsker om nye cykelstier fra dialogmøder med lokalfora og kommunens skoler. Men vi har også brug for at høre den enkelte borgers mening og ønske, siger John Harpøth (DF), formand for klima- og miljøudvalget, i pressemeddelelsen.

Han håber også på, at en forbedring af forholdene for cyklister kan få flere bilister over på cyklerne som en del af den grønne omstilling.

Linket til spørgeskemaet findes på viatrafik.dk/holbaek. Cykelstiplanen forventes at kunne behandles politisk i løbet af efteråret med en beslutning om, hvilke indsatsområder for cykeltrafikken og cykelstiprojekter der i de kommende år skal prioriteres i Holbæk Kommune.

Forslag fra Vipperød Lokalforum Vipperød er blandt de mange, der har ønsker til cykelstier. På mødet i maj havde de repræsentanter for Lokalforum foretræde for klima- og miljøudvalget, hvor oplægget »Cykelstier vest for Vipperød - en sikker skolevej« blev forelagt. Udvalget drøftede på sit møde i denne uge oplægget, der indgår i arbejdet med den cykelstiplan, der skal udarbejdes.