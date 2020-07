Spiste morgenmad bag rattet

En bilist på Holbæk-motorvejen ved Holbæk kontaktede fredag ved 6-tiden politiet og fortalte, at han kørte bag ved en bil, der kørte en slingrende kørsel på motorvejen, og at føreren derfor formentlig var spirituspåvirket.

Hun var ikke spirituspåvirket, men forklarede, at bilen formentlig havde slingret, fordi hun havde været i færd med at spise morgenmad under kørslen.