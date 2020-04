Et drømmescenarie, men næppe før i juni, mener Ahmet Bozkurt, indehaveren af Café Zehros. Som andre restauratører i Holbæk tvivler han på at kunne åbne 11. maj. Foto: Peter Andersen

Spisesteder:tvivler på maj-åbning

Holbæk - 07. april 2020

Det kom ikke som en overraskelse at spisesteder må vente med at åbne, siger restauratører i Holbæk.

Deres fornemmelse er, at de heller ikke kan byde gæster velkommen 11. maj.Og hvis de kan, bliver det med restriktioner.

På restaurant Vadestedet er Pia Mattsson ikke overrasket, og selv om hun klynger sig til håbet, tvivler hun på at kunne slå døren op på vid gab den 11. maj.

- Jeg tror ikke, restauranter står først på listen. Spørgsmålet er, hvor mange restriktioner, der kommer, når vi får lov til at åbne, konstaterer hun.

Pia Mattsson valgte ikke at løbe en take away forretning i gang. Den gang vidste hun ikke, at nedlukningen ville vare i månedsvis.

- Heldigvis har mange ombooket deres fest til efteråret. Nu er jeg spændt på juni-konfirmationerne. Det er kirkerne, der har meldt datoerne ud, men jeg er ikke sikker på, det holder, bemærker Pia Mattsson.

- Jeg havde da en lille forhåbning, men kunne se, at der kom flere smittede. Nu håber jeg, at stigningen kommer under kontrol, når børn sendes i institution og skole, og vi stille og roligt kan åbne i maj, siger Stine Sommer Gejel Knudsen, hotelchef på Hotel Strandparken.

2. april var det et år siden, Restaurant Vestersøen flyttede i nye lokaler i Slotscentret.

- Det havde jeg glemt, der har været så meget andet at forholde sig til. Nu håber jeg på, at folk overholder anbefalingerne, og det går den rigtige vej med antal syge, så vi kan åbne 11. maj, siger indehaveren Long Bin Chen, også kaldet Thomas.

Her er helt lukket, men det går, fordi det første år har været et godt år. Det er dog hårdt selv med kompensation for lønudgifter til hjemsendte medarbejdere og hjælp til faste udgifter. Der skal stadig trækkes 20 procent af udgifterne ud af budgettet, tilføjer han.

Ved Café Zehros i Ahlgade er der afhentning af take away, og det bruger mange. Heldigvis, og det er både stamkunder og nye kunder, som støtter os, siger indehaveren Ahmet Bozkurt.

- På trods af, jeg ikke forventede at kunne åbne efter påske, kom forlængelsen alligevel som et chok. Jeg tror heller ikke på 11. maj. Der kommer en ny blød åbning, men her er vi ikke med, forventer han.

Ahmet Bozkurt tror først, der kan blive tale om at servere for gæster i juni. Derfor håber han, at holbækkerne fortsætter med og gerne øger antallet af dage med take away fra byens spisesteder.