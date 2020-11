Spisested må holde ufrivillig pause fra à la carte og takeaway

Se billedserie Mor og datter, Pia Olsen og Camilla Hansen, rykkede tidligere i år ind i Tuse Forsamlingshus som forpagtere. De holdt samtidig fast i navnet og konceptet fra Route 155, som de hidtil havde drevet på Kalundborgvej ved Tuse.

Holbæk - 12. november 2020 kl. 07:13 Af Morten D. Christensen

»Det er med et meget tungt hjerte, at vi ser os nødsaget til at lukke à la carte-restauranten samt takeaway resten af året. Vi laver stadig julemad, julefrokost og nytårsmenu samt alt muligt andet til fest eller selskaber.«

Sådan lød det både triste, men trods alt også positive budskab onsdag formiddag på spisestedet Route 155's Facebook-side.

Efterfølgende har en del mennesker skrevet kommentarer med støtte til de to ejere af Route 155 i Tuse Forsamlingshus på Tuse Byvej 96.

Ejerne er mor og datter, Pia Olsen og Camilla Hansen, der har en forpagtningsaftale med forsamlingshuset.

Camilla Hansen forklarer over for dagbladet Nordvestnyt, at den foreløbige lukning for à la carte servering skyldes konsekvenserne af de skærpede covid-19-restriktioner med blandt andet krav om mundbind på restauranter og spisesteder.

- Vi kunne mærke en nedgang i antal gæster med det samme, da der blev indført krav om mundbind og tallene for smittede begyndte at stige. Nærmest fra den ene dag til den anden skete der en halvering af antal gæster i hverdagene, og det kan vi ikke klare i længden, siger Camilla Hansen.

Route 155 har godt nok oplevet en stigning i takeaway-mad, men det kan ifølge Camilla Hansen ikke kompensere nok for tabet på restaurantgæsterne, som jo typisk også vil købe drikkevarer og måske en dessert.

Route 155 vil fortsat levere mad ud af huset til selskaber og i den kommende tid især julefrokoster, ligesom man i hverdagen leverer mad til frokostordninger på forskellige arbejdspladser.

Og der vil også stadig være liv i lokalerne i forsamlingshuset, hvor man fortsat tager imod selskaber på op til 10 personer, som er den aktuelle grænse for lovlige forsamlinger

På grund af lokalernes størrelse kan Route 155 i øjeblikket have 25 mennesker i det ene lokale og 50 i det andet inden for de gældende regler, så der er stadig mulighed for at holde mindre selskaber.

Der er også fortsat fællesspisning 18. november og den traditionelle julefrokost 19. december. Så budskabet fra Camilla Hansen i en svær tid er helt klart:

- Vi er her stadig, men vi lukker ned for à la carte og takeaway for at overleve den nuværende situation, så vi også kan være her i det nye år. Vi håber folk vil bakke os op og måske bestille mad til sammenkomster og jul og nytår, og så håber vi, at det hele snart bliver mere normalt igen, siger Camilla Hansen.

Kravet om mundbind på spisesteder og andre offentlige steder er indtil videre gældende til 2. januar.