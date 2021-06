Mathias Damhus, indehaver af Café Svanen, kan se frem til lempelser den kommende tid.

Spisested glad for lempelser, men havde gerne set hurtigere farvel til coronapas

Fra på mandag forsvinder mundbindskravet langt de fleste steder, blandt andet på serveringssteder. Men der vil fortsat være krav om coronapas nogle måneder endnu.

Holbæk - 10. juni 2021 kl. 11:08 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Det er knap et par måneder siden, at cafeer og restauranter fik lov til at genåbne, men fortsat med krav til afstand, brug af mundbind og fremvisning af coronapas.

Natten til torsdag er Folketinget så blevet enige om en plan for ophævelse af de sidste tilbageværende restriktioner, der blev indført på grund af corona-pandemien, frem mod 1. oktober.

For spisestederne betyder det, at de fra på mandag kan vinke farvel til mundbind - det sker i øvrigt også alle andre steder end for stående passagerer i den kollektive trafik - ligesom åbningstiderne bliver lempet. Fra 1. juli kan de droppe areal- og afstandskravet.

Dog skal gæster til indendørs servering fortsat have coronapas, og det krav vil gælde frem til 1. september på barer, cafeer og restauranter.

Hos Café Svanen i Labæk i Holbæk glæder indehaver Mathias Damhus sig over, at en række restriktioner i forhold til serveringssteder nu forsvinder. Han havde torsdag formiddag, da dagbladet Nordvestnyt fangede ham på telefon, endnu ikke fuldt overblik over, hvordan det påvirker Café Svanen.

- Vi er superglade for, at restriktionerne er ved at forsvinde. Det er fint, at vi kan sige farvel til mundbindet, men det er faktisk coronapasset, der er vores største problem, siger Mathias Damhus.

Ifølge ham gør kravet om coronapas, at man mister spontane kunder. Det er mundbindet ikke samme hindring for.

Omvendt ser han også tegn på, at flere og flere bliver vaccineret og dermed automatisk har et gyldigt coronapas.

- Men rent forretningsmæssigt så vi gerne, at kravet om coronapas blev ophævet hurtigst muligt, siger Mathias Damhus fra Café Svanen.

I øjeblikket har han plads til 42 gæster, men reelt kan han have 60.

Med ophævelsen af arealkravet fra 1. juli er der altså udsigt til at kunne lukke væsentligt flere mennesker ind. Udendørs har der ikke været krav om coronapas.