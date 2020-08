Se billedserie Vault of Spirits har siden den første virtuelle ginsmagning brugt Mediehuset Vestsjællands lokale i Ahlgade. Men Benedikte Lennert Christensen kan stoppe med at sætte midlertidige hylder op, når Vault of Spirits flytter ind i det tidligere Kirkens Korshærs lager i Holbæk. Foto: Margit Pedersen

Spiritus rykker ind i stort korshærslager

Holbæk - 03. august 2020 kl. 07:15 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snart har Benedikte Lennert Christensen for sidste gang gjort klar til Vault of Spirits virtuelle smagninger i studiet lånt af Mediehuset Vestsjælland. Hun og optagelserne flytter til Tåstrup Møllevej i Holbæk i Kirkens Korshærs tidligere lager, hvor flasker med spiritus så småt er ved at rykke ind.

- Det er gået stærkt, siden jeg i juni 2019 åbnede onlinesalg af spiritus. Under corona-nedluningen tog folk min virtuelle ginsmagning til sig, forklarer Bendikte Lennert Christensen.

Mange vil til ginsmagning og nu også whiskey- og romsmagning hjemme i stuen. Interessen smitter af på onlinesalget, og kælderen i privaten blev for lille.

-Vi ledte efter noget at leje, da min mands barndomsven Dag Hass Christensen, Gislinge, spurgte, om vi skulle købe noget sammen. Her er god plads til hans malerværksted og mit Vault of Spirits, konstaterer hun.

De tre har oprettet et selskab og købt bygningerne. Benedikte Lennert Christensen lejer sig ind og får lager- og pakkeplads og showroom, men ikke butik. Her kan hun også have fysiske smagninger og pingponge ansigt til ansigt med folk.

- Jeg har fået mange vedvarende kunder, som jeg har et personligt forhold til. Det er sådan, jeg gerne vil have det, understreger hun.

Der er også plads til selv at lave de prøver, hun sender ud i pakker til hver smagning i stedet for at betale andre for at gøre det. Men først skal hun have en fødevaregodkendelse.

Går det efter planen, bliver en whiskeysmagning 21. august den sidste virtuelle fra Mediehuset på Ahlgade. Men det afhænger af installationen af fibernet.