Se billedserie På grund af coronaen har det været nødvendigt at aflyse Spirefestival på Tuse Næs igen i år. I stedet afløses den af Sommer på Hvidegaard. Foto: Spirefestival

Send til din ven. X Artiklen: Spire bliver til sommerhygge i år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spire bliver til sommerhygge i år

Holbæk - 21. juli 2021 kl. 09:44 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Som mange af sommerens planlagte festivaler måtte også Spirefestival i Udby på Tuse Næs bide i det sure æble og aflyse for andet år i træk på grund af corona-restriktionerne.

Men for både det nye og gamle spire-publikum bliver der alligevel noget at glæde sig til, for i stedet gennemføres »Sommer på Hvidegaard« den 31. juli.

Det er en én-dages musik- og kulturfestival, der bliver afviklet i Spire-festivalens ånd og benytter sig af de samme faciliteter på Udbyvej.

- Der var ikke nogen af os, der kunne holde tanken om endnu et år uden Spirefestival ud. Derfor besluttede vi at lave »Sommer på Hvidegaard«, fortæller Anna Weber Henriksen, der er medarrangør af Spirefestival og nu altså også Sommer på Hvidegaard.

Endages-festivalen bliver afviklet i den ægte spireånd med en blanding af musik og kunst. Tid og plads til at hygge sig samt masser af god økologisk og hjemmelavet mad med grønt fra festivalens egen køkkenhave.

- Man kan købe en madbillet og deltage i fællesspisningen, forklarer Anna Weber Henriksen.

Gemmes til næste år Beslutningen om at aflyse Spirefestival og i stedet satse på Sommer på Hvidegaard blev taget tilbage i maj.

- Vi var nødt til dengang at tage en beslutning ud fra de gældende restriktioner. Vi havde 100 artister, der stod på stand by og ikke vidste, om de skulle komme eller ej. Og da vi vidste, at vi slet ikke kunne få plads til alle, valgte vi at gemme dem til næste år. I stedet har vi fået nogle, der tidligere har optrådt hos os, til at komme i år, og de skal være med til at symbolisere, hvad spire er, fortæller Anna Weber Henriksen.

Der er sat 200 billetter til salg, og hun håber, at de alle bliver solgt.

- Vi insisterer på at holde fast i kulturarrangementerne, fordi vi mener, at de er vigtige. Derfor håber vi, at folk vil bakke os op og købe vores billetter, lyder det fra Anna Weber Henriksen.

Hun forklarer, at programmet ikke mere sammenpresset, end at alle vil få mulighed for at opleve det samme.

- Det har været vigtigt for os, at der også er tid til at snakke sammen mellem de forskellige optrædener, og at der ikke sker flere ting på samme tid, fortæller Anna Weber Henriksen.

Programmet for dagen kan ses på hjemmesiden spirefestival.dk under fanen Sommer på Hvidegaard.

Det er også via hjemmesiden, at billetterne til Sommer på Hvidegaard købes.