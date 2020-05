Spillekonsoller er det store udlejningshit

Hos EL-99 i Jyderup har man gode erfaringer med udlejning af alle former for hvidevarer, men især spillekonsollerne Playstation og X-box er populære hos forældre og unge.

Ofte vælger man også at leje et TV til konsollen, præcis som man lejer vaskemaskine og tørretumbler samlet.

Lasse Møllebro Oversø ovetog for et par år siden forretningen efter sin far, Finn Oversø. Han har valgt at køre den videre i samme ånd, og der udlejes til stort set alle, også til dem, der står opført i Ribers kreditinformation som dårlige betalere.