Spejderlejr i baghaven

2020 er et helt specielt år for De grønne Pigespejdere i Holbæk. Det er nemlig året, hvor de har 100-års jubilæum.

Men det er også et år med coronavirus. Det gjorde i en periode spejderaktiviteterne til noget, der foregik på en skærm, og det betød to aflyste sommerlejre. Først blev en lejr i Arresøcentret aflyst, derefter en i Brorfelde.

Sommerlejren i Arresøcentret ville formentlig have samlet et sted mellem 300 og 400 grønne spejdere og lejren i Brorfelde et par hundrede. Sådan blev det altså ikke.

Og for en ordens skyld: Baghaven hos Anne Munk Larsen og Niels Terp Larsen er noget større, end den slags plejer at være. De råder over knap syv tønder land med plads til både hestefold og træer og et stort område, der godt at sætte telte op på.