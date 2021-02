Se billedserie Her har Christian Hansen, der er leder hos RegstrupSpejderne, fundet en af de trykte pokémoner. Privatfoto

Spejdere sætter gang i aktivitet

Holbæk - 06. februar 2021 kl. 15:53 Kontakt redaktionen

Forsamlingsforbud på fem personer stopper ikke RegstrupSpejderne fra at holde gang i aktiviteterne, og de er oven i købet udvidet til at favne to byer.

Spejdere er kendt for at være gode til mange ting og ikke én specifik. Men for spejdere er kort og at orientere sig i både i byen, på landet og i skovene via forskellige slags kort, ikke noget, man kommer udenom.

Men hvordan træner man det, når man ikke må mødes?

Spejderne i Regstrup har taget pikachu, ­charmander og andre pokémoner ud af den digitale verden og sat dem i et orienteringsløb, som de har sat op i både Regstrup og Sdr. Jernløse til og med den 13. februar. Her bliver løbet muligvis byttet ud med nye placeringer og andre kendte figurer.

Start i Regstrup eller Sdr. Jernløse I en pressemeddelelse fortælles det, at løbet starter ved Grønne hjerte på Hovedgaden 38 i Regstrup og ved Sdr. Jernløse kirke. Deltagerne skal hente det røde pokédex, som kendes fra pokémon-serien. Det er et device, hvor man kan slå op, hvad pokémonerne hedder, og hvad de kan.

På pokédexet er der otte pokémoner, som også er spredt rundt i de to byer. Man skal finde dem alle og ved hver pokemon klippe med en o-løbsklemme på den pokemon, man har fundet.

Hvis man gerne vil høre nærmere, om hvordan man gør, kan man finde en »how to«-film på Holbæk- og RegstrupSpejdernes Facebookside eller Grønne hjerte - gennemstrømmer byen.

Spejderne har udtænkt og opsat løbet, mens Montage­gruppen fra lokalområdet har været behjælpelige med at trykke de 16 pokémoner samt et infokort kvit og frit for at hjælpe med at skabe aktivitet hver for sig.

På prøve med lang lockdown Jimmy Singerholm, der er Holbæk- og RegstrupSpej­der­nes gruppeleder, siger, at både spejderne og lederne virkelig er sat på prøve med den lange corona-lockdown.

Han tilføjer, at normalt er spejderne sammen til aktiviteter og opbygger tilliden til hinanden og lærer at have ansvar og respekt for hinanden.

- Det er taget helt ud af vores hverdag, dét med at det sociale opbygger mange ting. Det, at man ikke samles eller mødes andre steder, slider hårdt på fællesskabet. Vi håber snart, at vi kan starte op igen, da vi er 98 procent udendørs, og vi har set, at dette har kunnet lade sig gøre, hvor vi samtidig passer på hinanden. Nu er der gang i noget spejderaktivitet med løbet, og vi håber da, at både vores spejdere, andre spejdere og lokalområdet ville benytte sig af løbene, siger Jimmy Singerholm i pressemeddelelsen.