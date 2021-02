Se billedserie Efter flere måneders adskillelse kan De grønne pigespejdere i Holbæk igen mødes og lave aktiviteter sammen. Foto: Jens Wollesen

Spejdere mødes igen mandag

Holbæk - 28. februar 2021 kl. 19:01 Af Palle Mogensen

Mandag eftermidag og aften er der garanti for store smil på Kapellanvej i Holbæk.

For her mødes De grønne pigespejdere i Holbæk for første gang i flere måneder efter ligesom alle andre foreninger at have været tvunget til at indstille alle de sædvanlige aktiviteter på grund af coronaen.

Men nu har regeringen åbnet op for, at der gerne må samles op til 25 personer ved udendørs idrætsaktiviteter, og derfor får spejderne nu mulighed for at mødes omkring bålet i haven.

- Spejderne trænger til at være sammen, og vi ledere står klar til at give plads til snak og høre, hvordan spejderne har haft det under nedlukningen. Derudover har vi til første møde forberedt strandtur, løb og selvfølgelig bål, fortæller Birgitte Lundbak Parsaei, der er leder i De grønne pigespejdere i Holbæk.

Aktiviteter over nettet Spejderne har dog ikke været overladt til sig selv de seneste måneder.

De frivillige ledere har tænkt ud af boksen og lavet forskellige aktiviteter, som børnene har kunnet deltage i over nettet.

- Det har været vigtigt for os - midt i den her underlige tid - at vise vores spejdere, at vi stadig er her. Det giver en følelse af noget normalitet, fortæller Birgitte Lundbak Parsaei.

Nu er spejderne så tilbage, hvilket giver lederne mulighed for at lave nogle af de normale aktiviteter sammen med pigespejderne.

- Det har uden tvivl været værdifuldt og også lærerigt for os frivillige ledere. Men nu glæder vi os over, at vi kan komme ud i naturen og lave udfordrende spejderaktiviteter for vores medlemmer, fortæller Birgitte Lundbak Parsaei.

De grønne pigespejdere mødes normalt hver mandag. Spirerne og Smutterne fra 16.30 til 18.00 og de øvrige spejdere fra klokken 18.15 til 20.15.

Og der er stadigvæk plads til nye piger, oplyser Birgitte Lundbak Parsaei.