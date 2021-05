Spejderne var lidt for hurtige, da de brugte 231.000 kroner på Grønne Hjerte i Regstrup. For det var nogle penge, som kommunen skulle have haft.

Spejdere brugte støttekroner to gange

Udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune har sagt ja til at give Holbæk- og RegstrupSpejderne et lån på 230.935 kroner, som skal betales tilbage over 10 år.

Årsagen til lånet er, at spejderne ved en fejl er kommet til at bruge det nævnte beløb på deres Grønne Hjerte-­projekt i midten af Regstrup, selv om det egentlig var penge, som kommunen skulle have retur.