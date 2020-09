Se billedserie Bjarne Larsen med »Senior-stolen«, der kan støtte brugeren i at blive rejst op. Foto: Elisa Hauerbach.

Specialist i seniorstole

Holbæk - 07. september 2020 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach

Hos Møblér, Mørkøv Bolignyt, finder man blandt andet et stort udvalg af hvilestole til seniorer. En del af dem har indbygget motor, så brugeren får støtte og hjælp til at rejse sig op fra stolen igen.

- Seniorstolen er produceret i Tyskland og kvalitetsmæssig i top. Den har to-tre motorer indbygget, og det er altså en god sikkerhed for blandt andet gangbesværede, at man kan trykke på en knap og blive »fulgt« op at stå igen, når man har siddet. Der er også mange, især rollatorbrugere, som har udtrykt glæde over den indbyggede lægstøtte, som med et tryk på knappen løfter benene op til hvileposition. Den finesse er grund til, at man ikke behøver at have en pladskrævende fodskammel stående og fylde op foran stolen, siger Bjarne Larsen fra møbelhuset i Holbæk.

Han fortæller også, at han og de andre i familiens to møbelhuse - som ligger i Mørkøv og i Vig - kan fornemme at det er kvaliteten, som vægtes, når seniorerne køber møbler.

- De har behov for at kunne stole på driftssikkerheden og elevationselementet, både i stolene, men også i eksempelvis deres senge. De kan tillade sig at forkæle sig selv, for de har måske en tilværelse, hvor de sidder og ligger ned i mange af døgnet timer. Det er da klart, det må medføre et behov for at møblerne ikke alene er behagelige, men også driftssikre, tilføjer Bjarne Larsen.

I en tilføjelse til stolesnakken, nævner han i øvrigt at det er ham selv, eller en af de andre medarbejdere fra møbelhusene, der tager ud til kunderne, hvis en stol skulle vise sig at gå i stykker. Med et tilgængeligt reservedelslager i Herlev, behøver man ikke at vente i lang tid, på at få stolen repareret, det kan den nemlig blive i løbet af et par dage.

I møbeludvalget har Møblér også »Stressless-stolen«, der produceres i Norge. Den findes ligesom Senior-stolen i flere forskellige størrelser, i stof og læderudførsel - i et væld af farver.