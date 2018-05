Spas og gøgl i vente

Scenen er sat til talkshow på Holbæk Teater midt i oktober. Her går tæppet for standupperen Linda P, som er på tour med sit ny show.

Der loves et show, hvor alt kan ske, og det kræver noget af en vært. Linda P tør godt binde an med opgaver af den art.

Publikum kommer også til at præge showet, for ud over en række dejlige gæster - fra komikere til sangere og nettomedarbejdere - får publikum mulighed for at tale med hende under showet. Der vil nemlig være en sektion, hvor man kan fyre løs med spørgsmål. Og man må spørge om alt. Det bliver en aften uden censur, også når hun deler ud fra sin dagbog fra 1990'erne.