Sparekassen Sjælland-Fyn A/S - her hovedsædet på Isefjords Allé i Holbæk - kommer ud af årets tre første kvartaler med et overskud på 193,1 millioner kroner.

Sparekasses indtægter stiger og udgifter falder

Det er på niveau med de 192,2 millioner for de tre første kvartaler i 2018. Det bemærkes i ledelsesberetningen, at resultatet i år er opnået på trods af en negativ ændring i kursreguleringerne på 79,5 millioner kroner i forhold til sidste år.

Et resultat før skat på 193,1 millioner kroner i årets tre første kvartaler er resultatet i det regnskab, som Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, der har hovedsæde i Holbæk, offentliggjorde i formiddags.

