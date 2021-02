Sparekassen øger en anelse i corona-år

- Det er altså to millioner kroner mere end året før, og det er relativt bemærkelsesværdigt. Som for alle andre virksomheder har det været et meget specielt og udfordrende år. Da vi stod den 11. marts og skulle omstille sparekassen til at lukke næsten det hele ned og gå over til hjemmearbejdspladser, var vi dybt bekymrede for, hvordan det skulle gå, så vi er glade for, at vi er sluppet igennem det så godt, som vi er. Jeg er selv lidt overrasket over, at det endte med at gå så godt, som det har gjort. Vi må sige, at det er udtryk for, at sparekassen står meget stærkt, og vi har ikke været ude i fyringsrunder, siger Lars Petersson, administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn.