Sparekassen Sjælland-Fyns kvartalsregnskab, der blev offentliggjort i formiddags, viser et plus på 162 millioner kroner før skat.

Sparekassen leverer et flot plus

Det var ventet, at resultatet ville være fint, da sparekassen 15. april i en selskabsmeddelelse opjusterede forventningerne til resultatet for hele 2021. I stedet for et resultat før skat på 300-340 millioner kroner, ventes der et resultat på 350-425 millioner kroner.

Målsætningerne blev formuleret i 2017 og handler om øget effektivitet, solid rentabilitet, høj indtjening per omkostningskrone og et robust finansielt fundament.

Opbakningen er til at mærke både internt og eksternt, tilføjer Lars Petersson, som samtidig understreger, at rigtig mange af kunderne også er aktionærer i sparekassen.

- Vi kan se, at næsten alle de store banker har afleveret kvartalsregnskaber, og vi slår dem alle i afkast på egenkapitalen. Det glæder vi os over, men vi er også ydmyge over, at en lille by har et pengeinstitut, der klarer sig så godt, siger Lars Petersson.