Sparekasse opjusterer forventninger markant

Holbæk - 16. april 2021 kl. 10:11 Af Kaj Ove Jensen

I stedet for et resultat i intervallet 300-340 millioner kroner indeværende år, forventer Sparekassen Sjælland-Fyn med hovedsæde i Holbæk nu et markant højere resultat.

I går eftermiddags meddelte den børsnoterede sparekasse, at den har opjusteret resultatforventningerne til 350-425 millioner kroner.

Det nævnes i selskabsmeddelelsen, at fire poster i regnskabet har udviklet sig bedre end budgettet. Det er nettorenter og -gebyrer, omkostninger, nedskrivninger og kursreguleringer.

- Vi har opjusteret ganske kraftigt, med 25 procent, efter at første kvartal er overstået. Vi må bare konstatere, at tingene for sparekassen har udviklet sig utroligt gunstigt på stort set alle parametre, siger Lars Petersson, der er administrerende direktør i sparekassen.

Kvartalsregnskabet offentliggøres 5. maj.

Stor aktivitet på boligmarkedet Han nævner, at omkostningerne er faldet som følge af fortsatte effektiviseringer.

- Og forretningsmæssigt er det gået bedre end ventet. Der er utrolig positiv aktivitet på bolig- og fritidshusmarkedet. Vi ligger i provinsen, og der er en klar bevægelse mod, at folk flytter fra København mod de mindre byer. Det er en fortsat udvikling på grund af Covid-19, og tallene viser, at nettofraflytningen fra København i 2020 var på 4300, fortæller Lars Petersson.

Han nævner Holbæk og Næstved som et par eksempler på sjællandske kommuner, hvor der sker en stor tilflytning, fordi huskøbere får meget for pengene i forhold til hovedstadsområdet.

- Holbæk er med i toppen af superligaen, når det gælder tilflytning, og det er utryk for, at der gennem de seneste fire-otte år er skabet et meget varieret boligudbud. På erhvervssiden har virksomhederne det også fortsat godt, og risikobilledet er ikke forøget. De små og mellemstore virksomheder søger mod sparekassen, og det har vi nydt godt af. Det er også utrolig glædeligt, at vi her til morgen kan konstatere, at der sker en større genåbning af samfundet, end vi havde forventet. Nu kommer der gang i den sidste del af samfundet, siger Lars Petersson.

Stigende aktiekurs Sparekassens aktiekurs har den seneste måneds tid været stigende. I skrivende stund, i formiddags, lå den aktuelle kurs på 122.

Ved årets start lå kursen omkring 90, mens den frem til februar steg til et niveauu omkring 100. Her holdt den sig frem til slutningen af marts, hvor den stigende tendens begyndte.

- Det er en af de tre-fire bankaktier, der er steget mest i år. Jeg er glad for, at aktiemarkedet er begyndt at kvittere for resultaterne, siger Lars Petersson.