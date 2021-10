Kunderådgiver i Sparekassen Sjælland-Fyn Henrik Hyldegaard (nummer to fra højre) og Maja Liep (t.h.), der er leder af Stenhus Sports College, glæder sig over, at en partnerskabsaftale er blevet forlænget. Privatfoto

Sparekasse og basket-college fortsætter samarbejde

Holbæk - 21. oktober 2021

Sparekassen Sjælland-Fyn har valgt at forlænge en partnerskabsaftale med Stenhus Basketball College, som giver unge talenter inden for elite basketball mulighed for at få en uddannelse samtidig med, at de spiller basketball på et højt plan.

- Vi er meget glade for, at sparekassen stadig støtter os til gavn til for de unge spillere. Vi er stolte over, at vi her i Holbæk har mulighed for at udvikle unge talenter til Dansk Basketball. Så det betyder meget for os, at lokale virksomheder som Sparekassen Sjælland Fyn bakker op om vores arbejde, udtaler Maja Liep, der er leder af Stenhus Sports College, i en pressemeddelelse.

Også i sparekassen er man glade for, at samarbejdet med Stenhus Basketball College fortsætter.

- Vi synes, det er vigtigt at støtte talentpleje og uddannelse af unge, og det er fantastisk, at der er mulighed for at dyrke eliteidræt i Holbæk. Det giver bestemt et løft til området, og er med til at gøre det attraktivt også for de unge at være her i byen. Vi glæder os altid over at se de unge spillere på banen, og det fællesskab, der er om at dyrke en idræt, giver gode oplevelser til både dem på og udenfor banen, fortæller Henrik Hyldegaard, der er kunderådgiver i Sparekassen Sjælland-Fyn i Holbæk, i samme pressemeddelelse.