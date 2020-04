Sparekasse nedjusterer med 60 millioner kroner

På grund af situationen med Covid-19 nedjusterer Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, der har hovedsæde i Holbæk, de udmeldte forventninger til årsresultatet for 2020 med 60 millioner kroner.

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2019 for halvanden måned siden udgjorde sparekassens forventninger til 2020 et resultat i niveauet 230-270 mio. kroner før skat. De opdaterede forventninger for året udgør nu et resultat før skat i niveauet 170-210 mio. kr.