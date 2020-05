Sparekassen Sjælland-Fyn offentliggjorde i formiddags det samlede regnskab for første kvartal i år. Der er et overskud efter skat på 43,7 millioer kroner, efter at der blandt andet er foretaget afskrivninger på 78 millioner kroner til eventuelle tab. Foto: Thomas Olsen

Sparekasse med fin start på året

Holbæk - 11. maj 2020 kl. 11:01 Af Kaj Ove Jensen

Et plus på 46,8 millioner kroner er resultatet for første kvartal i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. Regnskabet i det børsnoterede pengeinstitut med hovedsæde på Isefjords Allé i Holbæk blev offentliggjort i formiddags.

Der er ikke noget overraskende i resultatet, fordi hovedtallene i regnskabet faktisk blev offentliggjort allerede den 22. april. Det skete i en selskabsmeddelelse, hvor det samtidig fremgik, at sparekassen nedjusterede forventningerne til resultatet for hele året. I stedet for hele året ventes nu et overskud i niveauet 170-210 millioner kroner før skat. Tidligere var forventningen et 2020-resultat på 230-270 millioner kroner. Der er altså tale om en nedjustering med 60 millioner kroner som følge af Covid-19-pandemien.

I første omgang betød coronakrisen, at forventningerne til årets resultat blev suspenderet den 18. marts.

Solid fremgang i basisindtjeningen Sparekassen Sjælland-­Fyn havde i det første kvartal en solid fremgang i basisindtjeningen. Den steg med 38 procent fra de 87,7 millioner kroner i samme periode sidste år til 121,2 millioner kroner.

- Sparekassen har det stærkeste kvartalsregnskab nogensinde, når man ser på det før kursreguleringer og nedskrivninger. Sparekassen står rigtig stærkt, og trods den usikkerhed, vi står i nu, er vi kommet godt fra start på året, siger Lars Petersson, der er administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn.

På grund af Covid-19-pandemien er der foretaget nedskrivninger på 78 millioner kroner. Derfor lander resultatet - trods den bedste basisindtjening i et kvartal - på 46,8 millioner kroner. Det er 40 procent dårligere end resultatet på 78,5 millioner kroner i samme periode sidste år.

Da der allerede sidste år blev nedskrevet med 45 millioner kroner, er der i alt reserveret 123 millioner kroner til mulige tab som følge af coronakrisen.

- Som alle andre pengeinstitutter har vi foretaget nedskrivninger, hvis vi skulle få tab. Pengene er ikke tabt, men de er hensat ud fra et forsigtighedsprincip, siger Lars Petersson.

Lav eksponering mod det hårdest ramte bancher Han tilføjer, at sparekassen har en relativ lav eksponering mod de brancher - særligt inden for forlystelsesindustrien, hotel og restauration, samt dele af transportindustrien - som er hårdest ramt på omsætningen som følge af Covid-19.

- På udlånssiden inden for erhverv har vi flere håndværksvirksomheder, og vi oplever, at en hel del har rigtig meget at lave i øjeblikket. Og de konstaterede nedskrivninger på udlån er kun på fire millioner kroner i første kvartal. Det er vores klare opfattelse, at den forretningsmodel, vi har, der er rettet mod det regionale og lokale, vil vise sit værd. Vi kommer til at rejse mindre, og i Odsherred vil der komme flere danske turister, siger Lars Petersson.

Han betegner det også som exceptionelt positivt, at udligningsreformen for kommunerne er på plads. Der tilføres 733 millioner kroner i de kommuner, hvor sparekassen er repræsenteret, og det må formentlig betyde mere aktivitet.

Kreditlån omlægges stadig Samtidig har årets første kvartal - på trods af usikkerheden - budt på blandt andet fortsat høj kundeaktivitet inden for konvertering af real­kreditlån, hvilket også bidrager positivt til resultatet for kvartalet.

På omkostningssiden falder de samlede omkostninger i form af udgifter til personale og administration samt af- og nedskrivninger på aktiver med knap én procent. Det samlede omkostningsniveau kunne have været lavere, men stigende eksterne it-omkostninger som følge af blandt andet massive reguleringer, trækker pilen i den modsatte retning.