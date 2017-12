Sparekassen Sjælland-Fyn har købt cirka 1000 kvadratmeter i stueetagen i Holbæk HavneBy ud mod Havnevej. Om halvandet år flytter sparekassen filialen fra Ahlgade til den nye adresse, hvor også nogle af medarbejderne fra hovedsædet på Isefjords Allé følger med. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Sparekasse flytter sin gamle filial Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sparekasse flytter sin gamle filial

Holbæk - 12. december 2017 kl. 20:35 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om cirka halvandet år flytter Sparekassen Sjælland-Fyn sin filial i Holbæk fra Ahlgade 51 til Holbæk HavneBy, der er under opførelse på hjørnet af Havnevej og Kanalstræde, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Sparekassen har købt cirka 1000 kvadratmeter erhvervslokaler, der ligger ud til Havnevej, lige over for Elværket. Her bliver der samlet knap 50 ansatte.

Foruden de cirka 20 medarbejdere i filialen i Ahlgade flytter omkring 25 andre medarbejdere ind i de nye lokaler. Det er medarbejderne fra private banking-afdelingen (for kunder med formue) og Erhvervscenter Nordvest, der flytter fra hovedsædet på Isefjords Allé 5.

- Vi stod over for en omfattende renovering af lokalerne i Ahlgade. Det kunne hurtigt løbe op i syv-otte millioner kroner. I stedet flytter vi nu i nye lokaler, og det giver god mening at samle privatkunderne, erhvervskunderne og private banking-kunderne ét sted, siger sparekassens administrende direktør Lars Petersson.

Han håber, indflytningen kan ske i juni 2019.

Sparekassen har siden opførelsen af den fire etager høje bygning på Ahlgade 51 i 1964 ejet bygningen, i hvert fald indtil foråret 2016.

Da blev bygningen, i al ubemærkethed for offentligheden, solgt til Investeringsselskabet MFO I A/S for 44 millioner kroner.

- Vi fik en god pris, og så sagde vi o.k. Så lejede vi os ind i stueetagen og kælderen, og dengang var hensigten ikke at finde noget andet, fortæller Lars Petersson.

Men da Holbæk HavneBy begyndte at skyde op, og renoveringen stod for døren i Ahlgade, blev beslutningen at købe sig ind i den nye bygning.

Første, anden og tredje sal i Ahlgade-ejendommen har de seneste år været udlejet til kontorer, ligesom der er boliger øverst. Udlejningen til andre virksomheder skete, da sparekassen i 2003 flyttede ind i det da nybyggede hovedsæde på Isefjords Allé 5.