Sparekasse flytter filial sidst på året

Det blev i december 2017 offentliggjort, at sparekassen ville flytte filialen, efter at den siden 1964 har ligget i bygningen på Torvet på Ahl­gade. Foruden de cirka 20 medarbejdere fra filialen flytter også cirka 25 medarbejdere fra det lokale erhvervscenter og private banking-­afdelingen (for kunder med formue) ind i lokalerne, der er på omkring 1000 kvadratmeter. Afdelingen flytter fra hovedsædet på Isefjords Allé 5.

- Vi glæder os ikke mindst over, at Holbæk Kommune har valgt at investere et meget betydeligt beløb i udviklingen på havnen. Det gør kun, at vi mener, at vores beslutning at flytte filialen bliver endnu mere rigtig, og det er en spændende udvikling. Det er så tilfældigt, at det kommer nu, fordi noget af det er forårsaget af coronaen, konstaterer Lars Petersson.