Administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Lars Petersson - her på talerstolen ved generalforsamlingen 4. marts - fortæller efter et bestyrelsesmøde onsdag eftermiddag, at sparekassen støtter op om dens erhvervs- og privatkunder, hvad end der skal til. Foto: Mie Neel

Sparekasse er klar med den nødvendige støtte

Holbæk - 18. marts 2020 kl. 18:23 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Bestyrelsen i Sparekassen Sjælland-Fyn har besluttet, at vi vil støtte op om vores erhvervs- og privatkunder, hvad end der skal til. Landet er i en meget stor krise.

Sådan siger sparekassens administrerende direktør Lars Petersson, efter at bestyrelsen onsdag eftermiddag har været samlet for at drøfte situationen.

- Det er ikke en blankocheck, vi udsteder, og vi kan heller ikke redde verden. Men jeg tror aldrig, vi har givet så klart et signal. Vi vil undersøtte vores mange små og mellemstore virksomheder med henblik på at redde arbejdspladser. Vi vil også støtte de private kunder, som helt utvivlsomt i øjeblikket er utrygge, fordi lønnen måske i en periode udebliver, siger Lars Petersson efter bestyrelsesmødet i sparekassen, som har hovedsæde i Holbæk.

Opfordring til at holde på medarbejderne - Vores meldinger ligger i tråd med de ting, som regeringen er kommet med af budskaber. Den opfordrer til, at virksomhederne holder på deres medarbejdere, og det er en opfordring, jeg kun kan sende videre. Og jeg tror på, at regeringen vil komme med flere ordninger, som vil give tilskud til alle typer af virksomheder, også de små, så virksomhederne kan få den fornødne likviditet. Jeg tror på, at statskassen og alle store skuldre, inklusive sparekassen, kommer til at bidrage til at finde en ordning, så den gæld, som virksomhederne nu får, kan elimineres på den anden side af dét her. Vi lægger pengene ud nu, men det gør ikke, at gælden forsvinder, siger Lars Petersson.

Han tror på, at regeringen også på det område vil komme med en ordning, hvor den opbyggede gæld kan elimineres.

- Vores budskab er, at vi strækker ud til vores privatkunder og virksomheder. Vi gør det indviduelt, for der er meget stor forskel på, hvad deres behov er, siger Lars Petersson.

Nogle af løsningerne er, ligesom hos andre pengeinstitutter, at der kan gives en udvidet kredit, eller at nogle af ydelserne i lån eller leasingaftaler kan springes over.

Kunderådgivere med beføjelser til bevillinger Lars Petersson opfordrer virksomhederne til at kontakte sparekassen, ligesom sparekassen de seneste dage selv har ringet til de små og mellemstore virksomheder for at spørge, hvad deres behov er.

- Vi kan ikke håndtere alle på én gang. Men kunderådgiverne er udstyret med redskaber og bevillingsbeføjelser, så de kan give et svar hurtigt. Vi siger ikke ja til alt med det samme, men vi strækker os alt, hvad vi kan. Sparekassens holdning er klokkeklar, kunderne kan regne med det her. Vi vil gerne tage et samfundsansvar, og det er dét, det handler om nu. Vi har fået en del henvendelser især fra virksomheder. Nogle steder er gået til nul i omsætning, siger Lars Petersson.

Stort indlånsoverskud kommer nu sparekassen til gode Hvordan er Sparekassen Sjælland-Fyn så rustet til den store udfordring?

- Vi har et stort indlåns­overskud. Vi er nok blandt de fem banker i Danmark, der har den relativt stærkeste likviditet, baseret på det store indlånsoverskud. Det koster mange penge (på grund af de negative renter, som skal betales i Nationalbanken, red.), men jeg har sagt flere gange, at det kan blive guld værd en dag. Og nu har vi den likviditet, der er nødvendig for at lægge pengene ud. Sparekassen havde pr. 31. december 2019 en kapitalprocent på 20,1. Det er nok den stærkeste de seneste ti år, og budskabet er, at vi har den fornødne kapital, siger Lars Petersson.

Sammenlignet med finanskrisen, der begyndte i 2008, siger han, at situationen denne gang er anderledes. Det er ikke en finanskrisen, men en sundhedskrise.

- Under finanskrisen var der banker, der gik ned. Denne gang er krisen så dyb, at statskassen kommer til at bidrage ind i virksomhederne. Det er ikke bankerne alene, der skal bidrage, og derfor er jeg meget mere fortrøstningsfuld. Selv om det er utrygge tider, har vi et fælles mål om, at vi allesammen kommer ud på den anden side, og det tror jeg på, at vi vil komme, siger Lars Petersson.

Sparekassen suspenderer forventningerne til 2020-resultatet Sparekassen Sjælland-­Fyn A/S er børsnoteret, og den udsendte onsdag eftermiddag en selskabsmeddelelse. Den indeholdt en suspendering af forventningerne til resultatet i 2020.

Der er altså ikke tale om en nedjustering af den tidligere melding om et forventet resultat i 2020 på 230-270 millioner kroner før skat.

- Der er ikke tale om en nedjustering, men om en suspendering af forventningerne. Det er jeg overbevist om, at samtlige banker og børsnoterede virksomheder kommer til at gøre. Vi suspenderer forventningerne, fordi ingen kan forudse, hvad året vil bringe. Ingen ved, hvordan verden kommer til at ud. Vi er i en situation, hvor tingene udvikler sig i et tempe, vi aldrig har set før, siger Lars Petersson.

I selskabsmeddelelsen oplyses det i øvrigt, at basis­indtjeningen i årets to første måneder fortsætter den stærke udvikling fra 2019 og som minimum ligger inden for det budgetterede.