Sparekassen Sjælland-Fyn kommer ikke til at presse på for en fusion med Lollands Bank, forsikrer administrerende direktør Lars Petersson efter køb af en større aktiepost i banken. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Sparekasse bliver storaktionær i bank Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sparekasse bliver storaktionær i bank

Holbæk - 10. februar 2020 kl. 19:45 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sparekassen Sjælland-Fyn med hovedsæde i Holbæk er blevet storaktionær i Lollands Bank A/S, der har hovedsæde i Nakskov.

Læs også: Større overskud i sparekasse

Tidligere har sparekassen haft en ganske lille aktiepost i banken. Men mandag - efter offentliggørelsen af regnskabet - oplyste banken i en selskabsmeddelelse, at den har købt en aktiepost i banken, så ejerandelen bringes over fem procent.

I en selskabsmeddelelse fra Lollands Bank oplyses det, at besiddelsen svarer til 9,55 procent af bankens aktiekapital. Lollands Bank er børsnoteret på Nasdaq, ligesom sparekassen er det.

Har tidligere overvejet filial på Lolland-Falster Lars Petersson, administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn, forklarer, at købet først og fremmest er sket, fordi det anses som en god finansiel investering, men også for at bakke op om det lokale pengeinstitut på Lolland-Falster.

- Vi har gennem årene analyseret på, om vi skulle etablere en filial i Nykøbing F, Nakskov eller Rødby. Vi har kunder, også erhvervskunder i området, som ligger i sparekassens baghave. Lolland-Falster er præget af stærke landbrug på grund af sukkerroerne, og jorden er meget attraktiv. Boligpriserne er noget lavere og økonomierne er også lavere, end det vi kender. Men de senere år er Femern-forbindelsen også kommet i spil, og det skal nok skabe noget udvikling, siger Lars Petersson.

Men opkøbet af en større aktiepost i Lollands Bank betyder også, at Sparekassen Sjælland-Fyn ikke for nærværende kommer til at etablere filialer på Lolland-Falster. Det betragtes dog fortsat egnen som en del af sparekassens markedsområde.

- Konklusionen er, at tiderne ikke er til at åbne nye filialer. Vi skal være forsigtige med omkostningerne. Nu viste der sig denne mulighed for at købe en del af en veldrevet bank, og det kan vi tjene lidt penge på, siger Lars Petersson.

- Vi presser ikke på for sammenlægning Spørgsmålet er, om sparekassen ser muligheden for på lidt længere sigt helt at overtage Lollands Bank.

- En fusion kommer ikke til at ske på vores initiativ. Hvis de kommer en dag, ville banken passe godt ind i sparekassens forretning, men vi kommer ikke til at presse på for en sammenlægning, lyder det fra Lars Petersson.

Han har også noteret sig, at formanden for bestyrelsen i Lollands Bank, Preben Pedersen, over for Finanswatch har oplyst, at banken gerne vil stå på egne ben.

Sparekassens aktiekøb blev mulig, da en større aktionær henvendte sig, da han gerne ville sælge. Banken ejes af cirka 9000 mindre aktionærer, mens kun et enkelt investeringsselskab har over 10 procent af aktierne.

Lollands Bank, der har over 29.000 kunder, har filialer i Nakskov, Maribo, Nykøbing F og Vordingborg.