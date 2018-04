Brandfolkene på Orø var i februar i år ude på en af deres mere omfattende opgaver, da der var gårdbrand i Bygaden i Bybjerg, og i den situation måtte der assistance til fra Kirke Hyllinge. Fremover vil der måske oftere skulle sejles brandfolk over til øen. Foto: Bjørn Nielsen, bpln.dk

Spareforslag: Orø kan miste røgdykkere

Holbæk - 21. april 2018 kl. 09:15 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det fælleskommunale beredskab Vestsjællands Brandvæsen skal spare penge, og i disse uger tygger de ansvarlige politikere i beredskabskommissionen blandt andet på et spareforslag, der vil ramme Orø.

Ifølge forslaget fra ledelsen i Vestsjællands Brandvæsen kan den nuværende brandstation på Orø lukkes som såkaldt basisstation. I stedet skal øen med cirka 900 indbyggere have et såkaldt ø-beredskab.

Dermed kan der spares omkring 590.000 kroner årligt - eller to tredjedele af det nuværende budget for beredskabet på Orø.

Ø-beredskab indebærer blandt andet, at der fortsat vil være en autosprøjte på øen, men de lokale brandfolk vil ikke længere være deltidsbrandfolk, men lavere betalte og uddannede brand- og beredskabsassistenter.

Og de vil, i modsætning til i dag, ikke længere have røgdykkerudstyr. De kan derfor kun slukke ildebrande udvendigt og ikke gå ind i en brændende bygning, hvor der er fare for menneskeliv.

I stedet skal røgdykkerne komme fra Kirke Hyllinge, der vurderes at kunne nå størstedelen af Orø på 20-25 minutter på alle tider af døgnet.

Det er inden for lovens rammer og på niveau med andre yderområder i de fem kommuner.

Alligevel bliver forslaget af deltidsbrandmand og teknisk holdleder på Orø, Niels Nielsen, betegnet som en »katastrofe« for øen.

- Hvis det her bliver vedtaget, vil det kunne koste menneskeliv. I dag har vi grejet til at gå ind i en bygning og redde en person ud, men mit skrækscenarie er, at vi står med en brand på Orøstrand (skole- og behandlingshjem, red.) klokken 2 om natten og ikke kan komme ind til de sovende børn, siger Niels Nielsen til Nordvestnyt.

Holbæks borgmester Chri­stina K. Hansen (S) er medlem af beredskabskommissionen og bekendt med brandfolkenes kritik.

- Jeg tager deres bekymring alvorligt. Vi skal finde en balance, hvor borgerne kan føle sig trygge, og hvor vi samtidig har et budget, der hænger sammen, siger hun til Nordvestnyt lørdag.

I forhold til neddrosling af beredskabet på Orø er et af argumenterne, at serviceniveauet i dag er forskelligt mellem områdets fire øer.

- Spørgsmålet om nednormering af Orø til et ø-beredskab er en rigtig vanskelig debat. Øen vil få samme serviceniveau som de øvrige øer i området (Sejerø, Nekselø og Reersø, der allerede har ø-beredskaber, red.), men Orø vil stadig have udrykningstider fra fastlandet, der er på niveau med andre steder i de fem kommuner, siger kommunalbestyrelsesmedlem Morten Bjørn Nielsen (V), der også er medlem af beredskabskommissionen, til avisen.

Han og Christina K. Hansen bad på et møde fredag om, at de forud for næste møde i beredskabskommissionen i slutningen af maj bliver præsenteret for nogle alternative muligheder for at finde besparelser.

Foruden neddroslingen på Orø går et andet spareforslag på, at brandstationen i Holbæk by skal sige farvel til den såkaldte 2. udrykningsenhed, der i dag står klar til enten at assistere det første slukningstog eller rykke ud, hvis der opstår en anden hændelse samtidig.

