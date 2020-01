Se billedserie Dorte og Steen Olsen vil være en del af hverdagen i Spar, nu hvor Steen Olsen har købt butikken. Fotos: Elisa Hauerbach

Send til din ven. X Artiklen: Spar har fået ny indehaver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spar har fået ny indehaver

Holbæk - 31. januar 2020 kl. 08:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Steen Olsen er ny indehaver af Spar i Jyderup.

- Ingen medarbejdere mister jobbet, så der er ikke noget dramatisk i at jeg har overtaget ejerskabet. Min kone, Dorthe Olsen, og jeg glæder os begge to til at blive en fast del af hverdagen i Spar og vi vil begge være med i butikkens drift, med hver vores ansvarsområder, siger den nye ejer af Spar, der ligger på Holbækvej 100 i Jyderup.

Da der i forbindelse med overtagelsen skal gøres status, vil butikken være lukket fredag den 31. januar.

Det er ikke nyt for Steen Olsen at være butiksejer. Selv om han kun er 49 år, har han været butiksejer siden 1992. Spar i Jyderup er hans femte butik, allesammen i Spar's kædekoncept.

Parret nyder at dele arbejdsplads og er vant til at køre sammen fra hjemmet i Osted og til arbejdspladsen.

- Vi arbejder godt nok under samme tag, men da vi har forskellige ansvarsområder i butikken, er det sådan set ikke ret meget vi ser til hinanden i løbet af en arbejdsdag, og så er det godt at kunne tale sammen på bilturen hjem igen, siger parret, der har tre store døtre - som alle er vant til livet i en købmandsfamilie.

Butikken skal opgraderes

I forbindelse med overtagelsen er det allerede besluttet at den 1500 kvadratmeter store butik skal opgraderes og omrokeres.

- Vi skal have nye køle- og frysemontrer, da de er nedslidt. Og for at få et bedre overblik over butikken, skal en del af varerne flyttes til nye pladser, men vi håber at kunderne vil kunne se at forandringerne er til det bedre. Det kommer til at foregå i åbningstiden, så man behøver ikke at frygte for at butikken lukker, lover købmanden.

Er lyttende og imødekommende

Både Dorthe og Steen Olsen omtaler sig selv som imødekommende og lyttende personer, der gerne vil have god kontakt til kunder og medarbejdere. De glæder sig til at lære butikkens puls at kende og ved at det er vigtigt at mærke efter, hvad behovet er i den pågældende butik.

- Vi kommer selvfølgelig med nye varegrupper og ideer, og det vil også være sundt, for det er som bekendt sådan at udviklingen holdes i gang, men først og fremmest glæder vi os til at lære byens kunder bedre at kende, slutter parret.