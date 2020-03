Spansk passion på godset

- Det er et temmeligt kostbart projekt, og vi har søgt en masse fonde for at få tilskud hjem. Holbæk Kommune giver 30.000 kroner, mod vi selv skaffer godt 100.000 kroner. Vi tror på, at vi når i mål med at skaffe alle sponsoraterne. Vi har indtil videre kontaktet ti fonde. Der skal også bruges en masse frivillige til gennemførelse af arrangementet. Der vi så heldige allerede at have mange, der har henvendt sig og gerne vil deltage som frivillige, forklarer Anni Svendsen.