Afspærringerne ved de nordlige sideveje til Højen bliver fjernet, når cykelgaden er etableret på Højen, og derefter skal en evaluering af trafikken give grundlag for en beslutning om, hvorvidt afspærringerne skal være permanente eller ej. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Spærringer fjernes ved cykelgade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spærringer fjernes ved cykelgade

Holbæk - 25. juni 2021 kl. 14:01 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Senere i år går arbejdet med at omdanne Højen i Holbæk til cykelgade i gang. Og når det arbejde er færdigt, vil de nuværende afspærringer ved de nordlige sideveje blive fjernet.

Læs også: Borgere bekymret for trafiksikkerheden på kommende cykelgade

Når afspærringerne har været fjernet i nogen tid, vil det blive evalueret, hvordan trafiksituationen ser ud. Det er i hvert fald sådan et enigt klima- og miljøudvalg i Holbæk Kommune indstiller, at det skal være.

Det er ikke nyt, at der skal etableres en cykelgade, for det besluttede kommunalbestyrelsen i februar. Men det har blandt andet været uafklaret, om de spærringer, der blev etableret i februar, skulle være en permanent løsning. Det har et stort flertal af beboerne på Højen og også på en del af sidevejene ønsket.

Men foreløbig bliver der ikke taget en beslutning om at gøre afspærringerne permanente. Sådan det ud, efter at klima- og miljøudvalget har holdt et temamøde om den fremtidige trafikafvikling på og omkring Højen.

Stærkt ønske om spærring Temamødet er holdt i juni efter et borgermøde den 26. maj. Klima- og miljøudvalget er kommet med nogle tilføjelser til kommunalbestyrelsens beslutning fra februar om at omdanne Højen til en cykelgade.

Den seneste indstilling fra klima- og miljøudvalget skal også behandles i kommunalbestyrelsen efter sommerferien. Udvalgsformand John Harpøth (DF) venter, at indstillingen vedtages, da det er et enigt udvalg, der står bag.

Trafikudvalget med repræsentanter for Højen, Diget, Hegnet, Godthaabsvej, Vænget og Bakken har udtrykt et stærkt ønske om, at afspærringerne af sidevejene skulle gøres permanente fra start. Det siger politikerne altså nej til.

- Hvis vi bare spærrer af, forplanter problemerne sig til andre steder. Når cykelgaden er færdig, bliver afspærringerne fjernet, og så vil vi afvente at træffe beslutningen om en permanent afspærring og først gøre det på et oplyst grundlag, siger John Harpøth.

Bump og hævede flader Grundlaget skabes ved at gennemføre en evaluering af trafikken, når cykelgaden er åbnet. Det bliver den første i Holbæk Kommune, og der er også sparsomme erfaringer med cykelgader i resten af landet.

Cykelgaden på Højen ventes færdig i slutningen af i år eller begyndelsen af næste år. Ved hjælp af hastighedsdæmpende foranstaltninger skal sikkerheden øges for de bløde trafikanter. Blandt andet bump og hævede flader skal være med til at sikre lav fart hos bilisterne, som skal køre på vejen på cyklisternes præmisser.

John Harpøth nævner, at man vil afvente evalueringen af forholdene efter etableringen af cykelgaden for at se, om bilisterne finder alternative ruter. Hvis det viser sig, at trafikmængden ikke holdes nede, kan en mulig løsning være at afspærre en eller flere sideveje.

Bekymring for skolebørn Der opsættes apparatur til trafiktælling, før cykelgaden åbnes. Tællingen forbliver aktiv, indtil efterevalueringen er udført. Desuden foretages en ny trafiktælling, når bebyggelsen i Holbæk Have er færdig. En del af de kommende boliger på det gamle idrætsområde får ind- og udkørsel via Højen.

Klima- og miljøudvalget lægger op til at forbyde gennemkørende trafik (uden ærinde) på Højen for at sikre så lidt trafik som muligt i cykelgaden, uden at afspærre sidevejene.

Trafikgruppen med repræsentanter for Højen og flere sideveje har i en skriftlig opsummering efter borgermødet i maj blandt andet skrevet, når Holbæk Have er udbygget, vil Højen samlet set blive benyttet af 1427 cykler og 2400 biler dagligt.

Gruppen skriver, at man meget bekymret for, hvorvidt Højen kan håndtere så meget trafik, og at man er stærkt bekymret for sikkerheden for de mange skolebørn, som benytter vejen.

relaterede artikler

Trafikken på Højen deler vandene 27. maj 2021 kl. 00:12

Beslutning om cykelgade på Højen kan ende som symbolpolitik 25. marts 2021 kl. 09:51

Stop for gennemkørsel glæder beboere 08. marts 2021 kl. 16:49