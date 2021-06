Spadestik, rejsegilde og indvielse fejret på én dag

Vent med at klippe, blev der sagt - og Henrik Jørgensen klippede snoren over på vegne af beboerne sammen med viceborgmester John Harpøth (DF). Botilbuddet Søbæk Have, Jyderup, indviede torsdag fire boliger i en ny boenhed, og det blev fejret med taler og pølsegilde.

Boenheden er et skærmet tilbud til mennesker, der ikke kan rumme mange omkring sig og har brug for særlig trygge rammer.

- Jeg har glædet mig til udvidelsen af Søbæk Have med en adskilt bogruppe. Vi har længe haft behov for selv at kunne løfte opgaven med et højt specialiseret tilbud i stedet for at benytte private tilbud, sagde Bente Röttig.