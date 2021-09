Se billedserie Fra den 1. oktober bliver det muligt at overnatte i et af de nye sheltere på Observatoriet i Brorfelde, som Sarah Sohl her viser frem. De fire sheltere har alle et stjernekigger-vindue, der er samlet af 49 dele. Foto: Mie Neel

Sov sødt i stort stjernekigger-shelter

Holbæk - 21. september 2021 kl. 14:23 Af Christina Quist

Det er populært som aldrig før at overnatte i den danske natur. Og nu får naturelskerne endnu en mulighed for at sove i det fri.

Fra 1. oktober tilbyder Observatoriet i Brorfelde nemlig en helt ny måde at overnatte på. For med fire nye, specialdesignede sheltere bliver det muligt at få en overnatning med direkte kig til nattens stjernehimmel.

De nye sheltere, der er tegnet og opført af Atelier Kristoffer Tejlgaard, er skabt i bionedbrydelige materialer. De er runde og udstyret med et glastag. Og så er de isolerede. Med tiden er det meningen, at der også skal luger på, så de fire sheltere kan blive lukket til.

Hvert af de fire sheltere har plads til seks til otte personer, og de kan huse private, virksomheder og eksempelvis skoleklasser.

Mandag klokken 12 blev der åbnet for online booking af et eller flere af de nye sheltere. Og den mulighed var der mange, der gjorde brug af. Det fortæller Sarah Sohl, der er Kommunikationsansvarlig på Observatoriet.

- Vi vidste ikke, hvad vi kunne forvente. For det er nyt for os at skulle drive fire sheltere, og vi åbner på et tidspunkt, hvor det kan blive koldt at sove udenfor. Men det har været overvældende. Kort tid efter, vi åbnede vores online booking, var alle weekender i oktober booket, efterårsferien er booket, og der er også nogle, der har booket lille juleaften, fortæller Sarah Sohl.

De fire sheltere er etableret som en del af det tværkommunale projekt, Istidsruten, som er realiseret med støtte fra Nordea-fonden.

Shelterne er derfor placeret i forlængelse af Observatoriets nye aktivitetsområde, Istiden. For at komme til shelterne skal man fra den asfalterede hovedvej følge en grussti til de fire sheltere. I samme område er der desuden også lavet et nyt toilet.

Gæsterne i shelterne skal selv medbringe alt til overnatningen inklusive service, toiletpapir og lignende.

Sarah Sohl fortæller, at hun håber, at shelterne kan lokke mange forskellige typer gæster til Observatoriet.

- Vi håber, der er et kæmpe potentiale i de her sheltere. For jo flere vi tiltrækker til naturen, jo gladere er vi, siger Sarah Sohl.

De fire sheltere kan bookes for en enkelt nat ad gangen. Man ankommer fra klokken 17, og man skal forlade shelteret senest klokken 10.30 dagen efter overnatning.

Et shelter kan lejes for 450 kroner for maksimalt otte personer. Bookingen er inklusive en pose brænde, og det er muligt at købe ekstra brænde på stedet.

Booking kan ske på observatoriets hjemmeside. Pt. muligt at booke frem til og med maj 2022.