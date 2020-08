Sommerteater trodser corona

Det kan godt være, at »De Fedtede Fætre på Kærgården« - Holbæk Teaters sommerforestilling - som altid løber over de skrå brædder i museumsgården i Klosterstræde i Holbæk.

Det var da også en glad og taknemmelig teaterleder, Kristoffer Møller Hansen, som efter premieren overrakte buketter til de medvirkende, heriblandt hans faste chef-makker, Brian Kristensen, der som tidligere år spiller med i sommerforestillingen. Hansen rettede en særlig tak til teatrets medarbejdere for på trods af corona at have gjort det muligt at gennemføre »De Fedtede Fætre på Kærgården«.