Se billedserie Caroline Caspersen Andersen kastede sig uforfærdet og vedholdende ud på Holbæk Trialklubs bane i Vipperød. I baggrunden storebror Mathias som for anden gang deltog i klubbens sommeraktivitet. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Sommersjov på to hjul med forhindringer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommersjov på to hjul med forhindringer

Holbæk - 17. juli 2020 kl. 09:59 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Må jeg få en ny rute, der er lidt sværere, lød det fra otte-årige Caroline Caspersen Andersen, Holbæk. Med sin 11-årige bror Mathias brugte hun nogle sommerferietimer på at balancere på to hjul ad bumpede stier og op over forhindringer mellem store sten på den ene af Holbæk Trialklubs baner i Vipperød.

Efter at have løbet den ny rute igennem stillede hun sig op på den særlige lavtgearede trialcykel uden saddel og moslede af sted i et forsøg på at ikke at sætte foden ned undervejs. Med øvelsen lykkedes det indimellem.

- Vi udfordrer og skubber lidt på, men det skal altid være sjovt, understregede Bo Sørensen, formand for Holbæk Trialklub.

Mathias Caspersen Andersen havde flere fordele. Dels havde han deltaget i Holbæk Trialklubs sommeraktivitet en gang tidligere, og dels kører han mountainbike og fik hurtigt styr på teknikken.

- Jeg vil gerne gå til trial, det er sjovt, lød det lettere forpustet.

For selv om de to ikke fik ondt i benene af at cykle eller hovedet af at fokusere, krævede det energi.

Det er helt klart to børn, der er vant til at cykle og i god form, konstaterede Bo Sørensen. De går til taekwondo, Mathias har gået til svømning, Caroline skal gå til svømning og vil også gerne dyrke trialcykling, men det bliver måske for meget, lød det fornuftigt.

Der findes kun trial-træningsbaner i Viborg og Holbæk, hvor trialklubben har 14 aktive medlemmer mellem otte år og 20 år.