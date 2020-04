Sommermusikken for børn er aflyst

- Vi har trukket den så længe, vi kunne, fordi vi har ventet på, at staten ville melde ud, hvad »en stor forsamling« helt præcist betyder. Nu ved vi, at det er mere end 500 personer. Men meldingen giver ingen form for garanti for, at forsamlinger under 500 personer så vil være i orden. Lige nu må vi ingenting, og der er langt op til noget, der bare ligner grønt lys til at afvikle større arrangementer, forklarer Kasper Lomholdt.