Red Barnet Holbæk og Jyderup Højskole arrangerer sommerlejr igen i år. Der mangler både frivillige og finansiering. Arkivfoto Palle Mogensen.

Send til din ven. X Artiklen: Sommerlejr gennemføres til august Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommerlejr gennemføres til august

Holbæk - 08. maj 2020 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en succesfuld sommerlejr sidste år har Red Barnets lokalforening besluttet at gentage succesen i år.

Sommerlejren finder sted på Jyderup Højskole fra den 2.-6. august og henvender sig til udsatte børn og deres forældre i Holbæk Kommune.

- I år er vi alle påvirkede af den igangværende corona-krise og medfølgende isolation, og for familier i udsatte positioner, som i forvejen er pressede i deres hverdag, er hverdagen blevet endnu mere trængt både økonomisk og socialt. Oveni dette oplever nogle både angst og ensomhed, og der er derfor et endnu større behov i år for at give både børn og voksne en god oplevelse, som kan få dem ud af hjemmet til nogle sjove og hyggelige dage sammen med andre familier. Det er hårdt tiltrængt, siger Heidi Mødekjær, der er formand for Red Barnets Lokalforening i Holbæk.

Lejren gennemføres i overensstemmelse med de retningslinjer, som sundhedsmyndighederne har udstukket i forbindelse med det igangværende corona-udbrud. Det betyder, at der vil blive gjort rent og sprittet af tre gange om dagen, og der vil være særlige retningslinjer for afstand under aktiviteter og måltider.

Heidi Mødekjær fortæller, at der på grund af de særlige omstændigheder i år er brug for flere frivillige og økonomisk støtte.

- På grund af de ekstra hygiejnekrav og krav om afstand i det sociale samvær, er der i år behov for dobbelt så mange frivillige til at være med til at afvikle lejren. Og da vi selv skal ud og finansiere lejren, har vi i Red Barnet Holbæk et stort behov for økonomisk tilskud til afholdelse af lejren. Så vi håber, at der er nogen i lokalsamfundet, der kunne tænke sig at støtte os økonomisk eller vil overveje at bruge fire dage af sommerferien som frivillig medarbejder på en hyggelig sommerlejr, siger hun.

Der er plads til 50 børn og voksne fra 10-12 familier i Holbæk Kommune på lejren, som arrangeres af frivillige fra Red Barnet og Jyderup Højskole.

Hvis man har lyst at bidrage til lejrens gennemførelse, kan man henvende sig på mail: holbaeklokalforening@redbarnet.dk