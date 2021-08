Se billedserie Fra venstre Veronika, Liva og Imilia, der fra jollen, som på sommerkirken er døbt »Liv«, undersøger netop livet i den lille sø. Foto: Morten D. Christensen

Sommerkirke med naturen som midtpunkt

Også i år er mange børn strømmet til sommerkirke i landlige omgivelser i Mørkøv Kirkeby. Her har der været fokus på respekten for naturen og skaberværket.

Holbæk - 06. august 2021 kl. 10:01 Af Karina Hansen og Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Der er børn, som i flere år har glædet sig til, at de endelig blev gamle nok til at kunne være med på den efterhånden veletablerede tradition med »sommerkirke« for de 8-11-årige i den sidste uge af skolernes sommerferie.

En ferieaktivitet over tre dage, der arrangeres af »De ni sogne« - Jyderup, Stigs Bjergby-Mørkøv, Hjembæk-Svinninge, Kundby, Skamstrup-Frydendal og Holmstrup - og som hvert år finder sted i Mørkøv Kirkeby på gården hos ægteparret Kirsten og Jørgen Lund-Christensen samt i kirken et par stenkast derfra.

Og når først børnene har været med på sommerkirken én gang, vender flere af dem tilbage igen, fortæller Katja Bendix, sognepræst i blandt andet Skamstrup og Mørkøv.

Det er præster, sognemedhjælpere og andre både unge og ældre frivillige fra sognene, der står for de tre dages sommerkirke, som er en kombination af en daglig andagt i kirken, og en masse forskellige værksteder og lege i de naturskønne og indbydende omgivelser omkring den tidligere sognefogedgård.

Naturen i fokus I en jolle fortøjet til broen i den lille sø bag gården sidder pigerne Liva, Veronika og Imilia med fiskenet og små beholdere, som de nænsomt putter vandsalamandere, snegle og andet krible-krable-liv ned i.

Søen og udforskningen af livet i og omkring den er bare ét af værkstederne. Børnene kan også skyde med bue og pil, flette farverige og finurlige garn-blæksprutter, male krus og ba- ge sommerfugle-småkager med myntesukker fra gårdens egen nyttehave.

Og faktisk har sommerkirken haft fokus på naturen og ikke mindst budskabet om, at vi skal passe på den. Årets temaer har således blandt andet været skaberværk, taknemmelighed og naturglæde. Her flyder det kirkelige budskab sammen med de praktiske opgaver for børnene.

- Vi prøver at skabe en bevidsthed hos børnene om skaberværket - at verden er dyrebar, og at vi skal passe på den, forklarer Katja Bendix.

Hun tilføjer, at sommerkirken også handler om, at alle skal kunne være med, og at man hjælper hinanden.

I år har der været 30 børn med i sommerkirken, som havde sidste dag i går. De kommer fra forskellige dele af de ni sogne, så en del af dem kender ikke hinanden i forvejen. Det betyder, at der opstår nye venskaber.

- Man får mange venner på kort tid, og jeg kan godt lide sammenholdet her, siger 11-årige Veronika Martha Jansson fra Jyderup.

Fantastiske rammer I år var det 13. gang, at de ni sogne kunne invitere børnene til sommerkirke.

- Der er flere årsager til, at det er populært. De rammer vi har her, som Kirsten og Jørgen Lund-Christensen stiller til rådighed, er fuldstændigt fantastiske. Du kan sejle en tur på søen, få en tur på traktor eller tumle i høstakkene. Børnene er i en alder, hvor de gerne vil lege, og hvor de er nysgerrige på livet. Der sker noget her, men der er også en særlig ro, og jeg oplever, at børnene godt kan lide at være her, siger Katja Bendix.

Foruden værkstederne med de mere styrede aktiviteter er der også masser af tid til fri leg i området.

Og for Kirsten Lund-Christensen og hendes mand er det en fornøjelse at åbne gården for de mange børn.

- Det kan vi slet ikke lade være med. De kommer her og er så glade, og det smitter af på os, forklarer hun.

En anden frivillig er 16-årige Jacob Christoffersen, Mørkøv, som selv tidligere var deltager i sommerkirken. Nu hjælper han selv med til, at andre får en god oplevelse.

- Det er superhyggeligt, og jeg har altid kunnet lide at være her, siger han.

Også Ruth Sørensen er frivillig og har været med i køkkenet alle 12 år. Trods en nylig operation er hun også med i år og har lavet småkagedejen.

- Jeg kan ikke sidde stille, fastslår Ruth Sørensen.