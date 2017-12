En ansøgning om dispensation fra lugtkravene på en gård på Sokhøjvej 16 på Tuse Næs skal afgøres af Holbæk Byråd, efter at der ikke var enighed i klima- og miljøudvalget. Fotoet stammer fra en anden adresse. Foto: Bjørn Armbjørn

Sommerhuse kan få færre lugtgener

Holbæk - 10. december 2017 kl. 10:14 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om der er tale om en mulig dispensation fra lugtkravene til en svineproduktion, så kan det måske ende med at blive en gevinst for sommerhusbeboere i Løserup Strand på Tuse Næs, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Der er dog en vigtig, men indtil nu ubekendt faktor, nemlig hvorvidt svineproduktionen på en anden ejendom i nærheden ophører endeligt.

Holbæk Byråd skal onsdag i næste uge tage stilling til, om der kan gives dispensation fra lugtkravene i forbindelse med en miljøtilladelse på Sokhøjvej 16. Far og søn, Preben Hansen og Kenneth Øster, driver sammen selskabet Avdebo­gård Svineproduktion på flere adresser, men de ønsker at effektivisere og samle produktionen på færre adresser.

Derfor har de søgt om dispensation fra lugtkravene i forbindelse med en ansøgning om miljø­godkendelse på ejendommen Sokhøjvej 16.

Den nuværende produktion vil uden en dispensation kunne fortsætte uændret, men der er søgt om en miljøgodkendelse, fordi der med en ny husdyrbrugslov er mulighed for at effektivisere produktionen inden for samme areal.

Cirka 60 sommerhuse ligger inden for den beregnede gene­afstand med de nuværende forhold. Ansøgerne har oplyst, at de kan nedbringe lugtgenerne, blandt at andet ved højere ventilationsafkast på staldene. Det skulle betyde en forbedring for sommerhusområdet, hvor færre, cirka 37 sommerhuse, ville ligge inden for geneafstanden.

Desuden vil Audebogård Svineproduktion stoppe produktionen på Rølmergården på Løserupvej 69 et par hundrede meter sydøst for Sokhøjvej 16, når der måtte være givet en miljøgodkendelse til en ansøgning om en større udvidelse på Løserupvej 55.

Sagen er behandlet i klima- og miljøudvalget, hvor der ikke var enighed, og den behandles derfor i byrådet.

Løserup Strand Grundejerforening har tidligere givet udtryk for, at ved bestemte vindretninger er sommerhusområdet stærkt generet af lugt fra gårdene på Løserupvej 69 og Sokhøjvej 16.

- Vi ser frem til, at produktionen på Løserupvej 69 bliver stoppet. Det vil i hvert fald betyde en forbedring i forhold til lugtgenerne i sommerhusområdet. Og hvis færre sommerhuse bliver generet med højere afkast på Sokhøjvej 16, vil det selvfølgelig også være en fordel, siger Hans Vestergaard Hansen, bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen.

Så måske kan det alt i alt være en fordel for sommerhusejerne, hvis der gives dispensation fra lugtkravene på Sokhøjvej 16.

Men Hans Vestergaard Hansen nævner også risikoen for, at staldene på Løserupvej 69 kunne udlejes til andre, hvis der altså ikke kan gives en garanti for, at det ikke sker.