Læsekonkurrencen Sommerbogen er tilbage, og frem til den 22. august er det meningen, at børn over hele Danmark skal læse bøger og løse forskellige opgaver.

Sommerferien skal da bruges på at læse

Formålet med konkurrencen er at få børn til at læse mere, og alle deltagerne får mulighed for at vinde en af de tre hovedpræmier, som går ud på at tømme en boghandel på fem minutter.