Sommerens læsedyst for børn

Holbæk: Læselystkampagnen »Sommerbogen« fra De Danske Børnebiblioteker inviterer endnu en gang alle børn i alderen 6-15 år til at deltage i Danmarks største læsekonkurrence.

Bag konkurrencen står De danske Børnebiblioteker, der arbejder hen imod Sommerbogens fornemmeste opgave: at tilbyde børn en masse spændende litteratur i den lange sommerferie.

Børnene skal læse minimum tre bøger, og inden start skal de hente et udfordringsark på det lokale bibliotek. På arket finder man 30 læseudfordringer med varierende sværhedsgrader. Børnene skal herefter løse mindst 10 af udfordringerne for at deltage i konkurrencen - eller rettere lodtrækningen - om en af hovedpræmierne.