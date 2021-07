Jonna Hansen sørger for at coronareglerne overholdes i butikken, hvor der kun må være to kunder ad gangen. Fotos: Elisa Hauerbach

Sommeråbent hos Knabstrup Slagteren

- Vi holder kun åbent om torsdagen, fredagen og lørdagen i uge 29, 30 og 31 - og vi kan sagtens mærke at der fyldes op i kundernes frysere, her op til ferien. Vi har rigtig travlt, også med salg af kødpakkerne, som er meget populære, siger Jonna Hansen, der står bag disken i butikken. Hun er sommerglad - og sørger stadig, på sin egen livlige facon, for at coronareglerne overholdes og for at alle får, hvad de skal bruge.