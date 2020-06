Dukken Robert har tidligere givet sognepræst Lars Ulrik Jensen et nap med i sommerkirken.

Sommer med kirke på gården

Med tanke på situationen fra marts og frem til nu, var det nærliggende for arrangørerne at frygte en corona-aflysning af året sommerkirke-arrangement i Mørkøv Kirkeby. Men sådan bliver det ikke. Sommerkirken gennemføres. Det bliver i dagene fra den 4. til den 6. august.

- Længe vidste vi ikke, om vi kunne få lov at holde sommerkirken, og om vi kunne leve op til de retningslinjer, der måtte være. Men heldigvis fik vi lov, og nu er vi i færd med at invitere børnene. Indbydelsen kom ud temmelig sent, så tilmeldingsfristen er den 2. juli, og der er stadig ledige pladser, lyder det fra sognemedhjælper Elsebeth Dyekjær Kruse.