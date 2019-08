Spørgsmålet om, hvorvidt der skal sættes gang i planarbejdet for en solcellepark på cirka 90 hektar ved Butterup og Tuse er af økonomiudvalget blevet sendt tilbage til klima- og miljøudvalget. Fotoet er taget fra rastepladsen ved motorvejen øst for arealet. Foto: Kaj Ove Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Solcellepark ryger tilbage til udvalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Solcellepark ryger tilbage til udvalg

Holbæk - 08. august 2019 kl. 14:46 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Økonomiudvalget i Holbæk Kommunalbestyrelse besluttede onsdag at sende sagen om igangsættelse af planlægningen for en solcellepark tilbage til klima- og miljøudvalget, skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

Læs også: Ansøgning om stor solcellepark

Spørgsmålet er, om politikerne ønsker at sætte gang i arbejdet med en lokalplan og et kommuneplantillæg, som vil tillade en solcellepark på et cirka 90 hektar stort område. Det er på landbrugsjord, som ejes af Severinsminde I/S, der ejer gården Severinsminde ved Butterup sydøst for Tuse.

I klima- og miljøudvalget indstillede et flertal på tre ud af fire medlemmer i juni til økonomiudvalget, at der skulle sættes gang i planarbejdet. Venstre undlod at stemme, mens Christian Ahlefeldt-Laurvig (LA) var inhabil, da han står bag ansøgningen som medejer af Severinsminde I/S.

Men da økonomiudvalget onsdag holdt sit første møde efter sommerferien, blev beslutningen, at sagen sendes tilbage til klima- og miljøudvalget.

- Vi har fået en henvendelse om et boligområde, der er under udvikling ved Tuse. Der er nogle forhold, der skal belyses, før vi går videre, forklarer borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S).

Formanden for klima- og miljøudvalget John Harpøth (DF), der også er medlem af økonomiudvalget, var ikke enig i, at fagudvalget skal have sagen tilbage.

- Min holdning er, at vi skulle have kørt det igennem. Jeg ser ikke nogen grund til at sende det tilbage til udvalget. Det er fint, at der bliver skrevet om, at der er planer om mere udstykning, men hans og alle andres kommentarer vil automatisk komme i betragtning, når vi begynder at kigge på sagen, siger John Harpøth.

Det er Niels Rønnenkamp Kjølby, der allerede har udstykket en del boliggrunde fra gården Hyldager, og som kunne være interesseret i mere udstykning.

- Jeg sagde på mødet, at hvis der var flertal for at sende det tilbage til udvalget, så gør bare det. Men jeg synes, det er at negligere vores varmeplan fra 2015, hvor der også står, at vi skal have solcelleanlæg - det eneste, der ikke er beskrevet, er, hvor anlæggene skal være, siger John Harpøth.

Klima- og miljøudvalget har sit næste møde den 27. august, og formanden vil prøve at se, om sagen om solcelleparken kan komme med på det møde.