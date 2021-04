Et meget stort solcelle- projekt på Eriksholms jorder har allerede givet knas. Naboerne er ikke begejstrede, og grund­ejeren - Christian Ahlefeldt-­Laurvig - er på sin side overrasket over, at kommunen ikke umiddelbart er positiv. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Solcelle-boom skal tæmmes med nye regler

- Bæredygtig energi er godt, og vi skal bestemt have solceller. Men hvis vi skal bevare borgernes opbakning, er vi nødt til at stramme op og fastsætte nogle regler for, hvor der kan være solcelleanlæg, og hvor der ikke kan, siger Bente Röttig (SF).

- Vi har kigget på Næstved Kommune, som har nogle udmærkede retningslinjer. Her slås det blandt andet fast, at der skal være 100 meter mellem et solcelleanlæg og beboelse. Og man må ikke omringe ejendomme fuldstændigt. Det er jo udmærkede principper, selv om jeg måske selv ville sige 100 til 200 meter, forklarer Bente Röttig.

Som hun ser det, vil et sæt retningslinjer være en fordel for alle parter. De, der gerne vil bygge anlæg eller leje jord ud til anlæg, har brug for at vide, hvad der er realistisk. Og borgere, som kan blive naboer til solcelleanlæg, har brug for den tryghed, det kan give, hvis der for eksempel er en regel om, at der skal holdes mindst 100 meters afstand.