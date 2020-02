Ida Bjerre - har besøgt blandt andet Skt. Nikolai Sogn og Soderup Sogn med Folkekirkens Nødhælps »Karavanen« for at tale med de kommende konfirmander om den forestående indsamling. Foto: Jørgen Juul

Sognene samler ind

Søndag den 8. marts er der sogneindsamling. Indsamlere fra Folkekirkens Nødhjælp vil gå fra dør til dør med røde indsamlingsbøsser for at samle ind til humanitære formål. Ved sogneindsamlingen i år er der fokus på projekter, der har at gøre med de konsekvenser, klimaforandringer har for en række af verdens mest fattige lande.