Store Tåstrup Sogn ser ud til at ride stormen af. Borgerne er blevet opfordret til at lade sig teste, og nu er tallene faldet. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Sogn truet af nedlukning: Sådan går det nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sogn truet af nedlukning: Sådan går det nu

Holbæk - 30. august 2021 kl. 10:49 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

De knap 1800 indbyggere i Store Tåstrup Sogn, der blandt andet omfatter Store Merløse by, kan efter nogle nervepirrende dage hen over weekenden nu begynde at finde en forsigtig optimisme frem.

Læs også: Her er de tæt på nedlukning

I hvert fald blev risikoen for automatisk nedlukning af sognet på grund af for mange Covid-19-smittede lidt mindre, da de daglige tal blev offentliggjort søndag klokken 14.

Her var den såkaldte positivprocent - altså andelen af testede, der er positive - faldet til 2,9 procent. Lørdag var den oppe på 6,6 procent og dagene forinden endnu højere.

Myndighederne og Folketinget har bestemt, at positivprocenten ikke må overstige tre procent i et sogn, og med søndagens tal er Store Tåstrup nu igen under den kritiske grænse.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt mandag.

Automatisk nedlukning af et sogn kræver dog også, at der den seneste uge skal have været 20 eller flere registrerede smittetilfælde i sognet, ligesom den såkaldte testkorrigerede incidens ikke må være 1000 eller derover pr. 100.000 indbyggere.

I Store Tåstrup Sogn var der søndag registreret 14 tilfælde den seneste uge, og incidensen var på 790 smittede pr. 100.000.

Det var på samme niveau som lørdag, og samtidig et fald i forhold til de foregående dage.

Fredag toppede tallene med henholdsvis 17 nye tilfælde og en incidens på 959 - altså meget tæt på grænserne for automatisk nedlukning.

Følger tal de næste dage Med søndagens tal er Store Tåstrup Sogn igen på den rigtige side af grænserne på alle tre nedlukningsparametre.

Men de kommende dage skal vise, om smittetallene fortsat bevæger sig nedad.

Mandag klokken 14 offentliggøres de nyeste tal.

Mandag formiddags var Ole Lollike, chef for Holbæk Kommunes organisationsservice, dog optimistisk om udviklingen.

- Meget tyder på, at det går i den rigtige retning. Men vi følger tallene de kommende dage. Hvis flere har fulgt opfordringen til at lade sig teste, kan der jo også ske det, at der dukker flere smittetilfælde op, og det holder vi øje med, siger Ole Lollike.